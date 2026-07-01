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Atelier parents enfants Rue Jacques Prévert Prigonrieux

vendredi 24 juillet 2026 · Rue Jacques Prévert · Prigonrieux

Atelier parents enfants Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue Jacques Prévert
Adresse
Médiathèque
Ville
24130 Prigonrieux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Prigonrieux

Atelier parents enfants

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Atelier parents-enfants communication bienveillante avec Anne Lechevallier et Bénédicte Torrente.   .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40  mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

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English : Atelier parents enfants

L’événement Atelier parents enfants Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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