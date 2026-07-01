Atelier parents enfants Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Informations pratiques

Prigonrieux

Atelier parents enfants

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Atelier parents-enfants communication bienveillante avec Anne Lechevallier et Bénédicte Torrente. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

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English : Atelier parents enfants

L’événement Atelier parents enfants Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides