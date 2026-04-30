Fête de Peymilou Prigonrieux
Fête de Peymilou Prigonrieux dimanche 19 juillet 2026.
Prigonrieux
Fête de Peymilou
Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Retrouvez la Grande fête annuelle de Peymilou du 17 au 29 juillet 2026
Repas festifs, courses Cyclistes, Fête Foraine, Concours de Pétanque, Rassemblement Moto, Bal, Feux d’artifices
Organisé par le Comité des fêtes de Peymilou
Programme à venir .
Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55
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English : Fête de Peymilou
L’événement Fête de Peymilou Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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