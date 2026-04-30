Prigonrieux

Fête de Peymilou

Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Retrouvez la Grande fête annuelle de Peymilou du 17 au 29 juillet 2026

Repas festifs, courses Cyclistes, Fête Foraine, Concours de Pétanque, Rassemblement Moto, Bal, Feux d’artifices

Organisé par le Comité des fêtes de Peymilou

Programme à venir .

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55

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English : Fête de Peymilou

L’événement Fête de Peymilou Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides