Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur Prigonrieux
mardi 28 juillet 2026 · Prigonrieux
Informations pratiques
Prigonrieux
Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur
Rue Jacques Prévert Prigonrieux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Venez découvrir le théâtre à travers un stage d’initiation animé par deux comédien.ne.s de la troupe du Théâtre du Roi de Cœur.
L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir le théâtre sous un nouveau jour avec des ateliers, des exercices et bien d’autres. .
Rue Jacques Prévert Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur
L’événement Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur Prigonrieux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du pays de Fénelon
À voir aussi à Prigonrieux (Dordogne)
- Fête de Peymilou Prigonrieux 17 juillet 2026
- Fête de Peymilou Prigonrieux 18 juillet 2026
- Fête de Peymilou Prigonrieux 19 juillet 2026
- Atelier parents enfants Rue Jacques Prévert Prigonrieux 24 juillet 2026
- Festival Théâtre du Roi de Coeur Prigonrieux 29 juillet 2026