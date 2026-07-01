Informations pratiques

Prigonrieux

Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur

Rue Jacques Prévert Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez découvrir le théâtre à travers un stage d’initiation animé par deux comédien.ne.s de la troupe du Théâtre du Roi de Cœur.

L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir le théâtre sous un nouveau jour avec des ateliers, des exercices et bien d’autres. .

Rue Jacques Prévert Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur

L’événement Atelier initiation au théâtre animé par deux comédiens du Théâtre du Roi de Cœur Prigonrieux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du pays de Fénelon