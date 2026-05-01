Atelier Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mardi 26 mai 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation.
Partager, créer, grandir, rencontrer. Des moments privilégiés pour renforcer les liens et s’amuser ensemble. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Gratuit sur réservation. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Atelier Parents-Enfants
Sharing, creating, growing, meeting. Special moments to strengthen bonds and have fun together. For children aged 0-3 and their parents. Free with reservation.
L’événement Atelier Parents-Enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par OTI LAS
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