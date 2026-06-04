Atelier-parimoine (ados et adultes) vannerie sauvage Omonville-la-Rogue La Hague jeudi 16 juillet 2026.

La Hague

Atelier-parimoine (ados et adultes) vannerie sauvage

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier-parimoine (ados et adultes) vannerie sauvage

L’événement Atelier-parimoine (ados et adultes) vannerie sauvage La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche