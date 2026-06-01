Atelier Parlons des écrans Le Nautile La Forêt-Fouesnant
Atelier Parlons des écrans Le Nautile La Forêt-Fouesnant jeudi 18 juin 2026.
La Forêt-Fouesnant
Atelier Parlons des écrans
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Atelier pour les adultes.
Les réseaux sociaux, Youtube, Téléréalité, désinformation… Parlons des écrans.
Du 10 mars au 30 juin 2026
16 rendez-vous dans les médiathèques pour accompagner petits et grands à l’usage des écrans dans tout le Finistère.
Proposé par la médiathèque de La Forêt-Fouesnant .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50
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English :
L’événement Atelier Parlons des écrans La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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