Atelier Parlons des écrans Le Nautile La Forêt-Fouesnant jeudi 18 juin 2026.

La Forêt-Fouesnant

Atelier Parlons des écrans

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Atelier pour les adultes.

Les réseaux sociaux, Youtube, Téléréalité, désinformation… Parlons des écrans.

Du 10 mars au 30 juin 2026

16 rendez-vous dans les médiathèques pour accompagner petits et grands à l’usage des écrans dans tout le Finistère.

Proposé par la médiathèque de La Forêt-Fouesnant .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50

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English :

L’événement Atelier Parlons des écrans La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant