Exposition de l’atelier de dessin Pigments Le Nautile La Forêt-Fouesnant jeudi 25 juin 2026.

La Forêt-Fouesnant

Exposition de l’atelier de dessin Pigments

Le Nautile 2 rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-06-25

Exposition de peinture et dessin, de l’atelier de dessin Pigments.

Ouvert aux heures d’ouverture du Nautile.

Lundi de 13h30 à 17h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h .

Le Nautile 2 rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

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English :

L’événement Exposition de l’atelier de dessin Pigments La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant