Atelier participatif autour de Man Ray, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Informations pratiques

Atelier participatif autour de Man Ray 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Entrée libre

14h à 16h30 : atelier participatif « cadavre exquis », en écho à l’exposition Man Ray et à ses liens avec les artistes surréalistes. Le cadavre exquis est un jeu collectif d’écriture ou de dessin inventé par les surréalistes vers 1925, qui consiste à faire composer une œuvre par plusieurs personnes à la suite, sans qu’aucune ne puisse voir la participation précédente.

Exposition jusqu’au 31 octobre 2026

Musée d’Art de Toulon – 113 boulevard Général Leclerc – Toulon

musees.toulon.fr

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Entrée libre

©Man Ray 2015 Trust