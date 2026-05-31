Atelier participatif peinture, église Saint Almire, Gréez-sur-Roc

Atelier participatif peinture Vendredi 26 juin, 10h00 église Saint Almire Sarthe

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

L’atelier participatif se propose d’initier le public à la fabrication et à la mise en oeuvre de peintures traditionnelles sur les portes de l’église de Gréez sur Roc qui avaient été repeintes avec le même dispositif en juin 2014.

L’animation de l’atelier est assuré conjointement par la Fondation Jean Jousse et le Pays du Perche sarthois avec le concours de Maisons Paysannes de France.

L’atelier est gratuit et ouvert aux particuliers et aux personnels techiques de collectivités. Il va de la préparation des supports à la mise en peinture fabriquée sur place. Il vise à sensibiliser à l’intérêt d’utiliser des produits beancoup moins polluants que les peintures industriels mais aussi de revenir sur l’histoire de la fonction proectrice du bois dans le bâti percheron.

Un évènement co organisé avec le Pays du Perche sarthois.

église Saint Almire place de l’église 72320 Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.perche-sarthois.com/agenda/les-rendez-vous-du-pays-dart-et-dhistoire/ »}]

14 ans après la première édition, un second atelier participatif pour repeindre les portes de l’église de Gréez sur Roc (Sarthe) Histoire peintures anciennes

Fondation Jean Jousse