Journées Européennes de l’Archéologie Gréez-sur-Roc
Journées Européennes de l’Archéologie Gréez-sur-Roc dimanche 14 juin 2026.
Gréez-sur-Roc
Journées Européennes de l’Archéologie
Espace Jean Jousse Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
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Espace Jean Jousse Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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