Gréez-sur-Roc

Journées Européennes de l’Archéologie

Espace Jean Jousse Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

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Espace Jean Jousse Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude