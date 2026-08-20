Atelier participatif – Un retable à réimaginer, Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Atelier participatif – Un retable à réimaginer 19 et 20 septembre Abbaye du Relec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les chapelles de l’abbatiale de l’abbaye du Relec, les retables ont disparus. Ces décors sculptés, ornés de couleurs, sont aujourd’hui trop fragiles pour être exposés.

Le temps d’un week-end, venez réimaginer un retable pour le lieu : découpez, collez, peignez, scotchez, etc. et participez à la création d’une oeuvre participative !

Abbaye du Relec Le Relecq, 29410 Plounéour-Ménez, France Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33298780597 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-relec Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une grande église romane, de vestiges du cloître, d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fontaine monumentale et de prairies entourées de douves.L’église abbatiale classée Monument Historique est un bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture cistercienne en Bretagne. Le parc est aujourd’hui un espace naturel préservé. Mais au temps des moines c’est un domaine agricole prospère, avec des aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui. En plus de l’abbatiale et de ses ruines, visitez aussi son parc, espace naturel préservé, qui accueille une exposition temporaire au potager “Au pied de mon arbre”.

En plus de l’abbatiale et de ses ruines, visitez aussi son parc, espace naturel préservé, qui accueille une exposition temporaire au potager Au pied de mon arbre. Prendre la N12 (voie express) entre Morlaix et Brest, puis sortie Sainte-Sève / Quimper. Continuer sur la D785. À Plounéour-Menez, au carrefour, prendre la D111, direction Le Cloître Saint-Thégonnec et Abbaye du Relec. Parking.

Dans les chapelles de l’abbatiale de l’abbaye du Relec, les retables ont disparu.

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