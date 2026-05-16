Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg D111 Plounéour-Ménez
Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg D111 Plounéour-Ménez mercredi 2 septembre 2026.
Plounéour-Ménez
Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 16:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-16
Pourquoi l’appelle-t-on l’abbaye du Relec? Quand les moines s’y sont-ils installés ? Et qui a proposé d’installer une horloge dans l’abbatiale ? Malgré ses ruines, de nombreux éléments subsistent ! Ils nous permettront de découvrir l’histoire fascinante du domaine et des Monts d’Arré. Venez avec nous pour une visite guidée et découvrez l’histoire de l’abbaye du Relec… en breton !
Perak eo anvet Abati ar Releg ? Peur o deus erruet ar menec’h amañ ? Ha piv en deus kinniget un horloj en iliz ? Daoust d’he dismantroù e chom kalz elfennoù eus an abati c’hoazh ! Reiñ a rint deomp da zizoloeiñ istor souezhus an domani hag hini Menez Arre. Deuit ganeomp d’ober un droiad… e brezhoneg mar plij !
Sur réservation 02 98 78 05 97 abbaye.relec@cdp29.fr .
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97
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English : Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg
L’événement Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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