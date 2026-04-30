Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez
Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez samedi 6 juin 2026.
Plounéour-Ménez
Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec
Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition au cœur de nos jardins !
Cette année, la thématique La vue sera à l’honneur. Au programme, des visites flashs du jardin-forêt et des activités pour profiter du site et de ses nouvelles expositions ! Un passage obligatoire dans les Monts d’Arrée pour ces deux jours de festivité. .
Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec
L’événement Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-04-30 par OT BAIE DE MORLAIX