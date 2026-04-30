Plounéour-Ménez

Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition au cœur de nos jardins !

Cette année, la thématique La vue sera à l’honneur. Au programme, des visites flashs du jardin-forêt et des activités pour profiter du site et de ses nouvelles expositions ! Un passage obligatoire dans les Monts d’Arrée pour ces deux jours de festivité. .

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec

L’événement Les Rendez-vous aux jardins à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-04-30 par OT BAIE DE MORLAIX