Exposition Bons Baisers de Plounéour Rue Duchel Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Exposition Bons Baisers de Plounéour

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-06-06

Par des illustrations de paysages, métiers et lieux de vie, la carte postale du 20ème siècle est devenue un précieux témoin de la vie passée. Au recto, elle nous laisse apercevoir le patrimoine bâti ou naturel d’une région quand, au verso, elle nous partage des tranches de vie par des messages en tout genre. Elle nous apporte un regard figé mais précieux sur l’histoire à travers ses photographies.

La nouvelle exposition Bons Baisers de Plounéour présente des reproductions de cartes postales du siècle dernier de Plounéour-Ménez offrant un parallèle entre le passé et le présent. Du 06 juin au 01 novembre, ces cartes postales sont à découvrir dans le parc de l’Abbaye du Relec ainsi que dans les rues du bourg de Plounéour-Ménez. .

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English : Exposition Bons Baisers de Plounéour

L’événement Exposition Bons Baisers de Plounéour Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX