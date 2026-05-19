Concours L’abbaye du Relec au futur ! Rue Duchel Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Concours L’abbaye du Relec au futur !

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-20

Après avoir découvert l’abbaye du Relec au présent sur le domaine, au passé avec l’exposition “Bons Baisers de Plounéour”, proposez-nous votre vision de l’abbaye du Relec dans le futur à travers une œuvre graphique et tentez de gagner de nombreux lots en participant à notre concours !

Pour participer, rendez-vous à l’accueil de l’Abbaye du Relec et demandez votre bulletin de participation.

Jeu concours du 20 juin au 27 septembre, deux catégories (adultes et enfants), règlements et information sur www.cdp29.fr .

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English :

L’événement Concours L’abbaye du Relec au futur ! Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX