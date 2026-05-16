Visite-atelier en famille Elles sont timbrées ! Rue Duchel Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Visite-atelier en famille Elles sont timbrées !

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Par des illustrations de paysages, métiers et lieux de vie, la carte postale du 20ème siècle est devenue un précieux témoin de la vie passée. Au recto, elle nous laisse apercevoir le patrimoine bâti ou naturel d’une région quand, au verso, elle nous partage des tranches de vie par des messages en tout genre. Elle nous apporte un regard figé mais précieux sur l’histoire à travers ses photographies.

A travers la visite de l’exposition photographique Bons Baisers de Plounéour , les participants redécouvrent l’histoire de l’Abbaye du Relec et de la Bretagne du siècle dernier ainsi que la drôle d’histoire de la carte postale.

Après cette visite, ils sont invités à réaliser leur propre carte postale sous la forme d’un monotype, c’est-à-dire un travail d’impression qui produit un tirage unique, à la gouache et à la plaque de gel. Le résultat est unique, coloré, floral ! Une belle carte postale à envoyer ou à exposer !

Sur réservation www.cdp29.fr ou reservation.relec@cdp29.fr .

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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L’événement Visite-atelier en famille Elles sont timbrées ! Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX