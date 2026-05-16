Visite Une forêt dans mon jardin Rue Duchel Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Visite Une forêt dans mon jardin

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Pour avoir un beau potager, il faut plein de soleil, une bonne réserve d’eau et une complète possession du sol par les légumes… . C’était vrai, mais les temps changent et notre vision du jardin potager aussi. La visite accompagnée propose de faire connaissance avec l’exposition Au pied de mon arbre et de découvrir différents types de jardins-forêts . Lors de cette visite, vous découvrirez l’intérêt de l’arbre dans le potager et comment il peut être intégré par quatre exemples de systèmes de culture inspirés des milieux forestiers la syntropie, la saulaie, le verger et la forêt comestible.

Réservation www.cdp29.fr ou abbaye.relec@cdp29.fr .

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English : Visite Une forêt dans mon jardin

L’événement Visite Une forêt dans mon jardin Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX