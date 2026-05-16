Visite Insoupçonnable Abbaye Rue Duchel Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Visite Insoupçonnable Abbaye

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Ne vous fiez pas aux apparences, les ruines de l’abbaye d’aujourd’hui ne reflètent pas l’effervescence du passé. Lors d’une visite accompagnée, partez à la découverte de l’histoire des moines cisterciens et revivez chaque époque et chaque lieu de cette abbaye singulière.

Abbaye cistercienne née au XIIème siècle, elle a connu une vie prospère jusqu’au XVIème siècle avant de connaître des difficultés pour être aujourd’hui incomplète. Et pourtant, malgré ses vestiges, de nombreux éléments de l’abbaye sont toujours debout et nous permettent de découvrir l’histoire étonnante du domaine ainsi que celle des Monts d’Arrée.

Réservation www.cdp29.fr ou reservation.relec@cdp29.fr .

Rue Duchel Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English : Visite Insoupçonnable Abbaye

L’événement Visite Insoupçonnable Abbaye Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX