Atelier Partir en livre Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier

Atelier Partir en livre

Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Plancher-les-Mines propose une animation Partir en livre , mercredi 17 juin de 14h à 15h30, animé par Christine Valot du Jardin des Mots. Animation suivie d’un goûter.

Gratuit Tout public

Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .

English : Atelier Partir en livre

