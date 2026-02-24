Atelier Partir en livre Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier
Atelier Partir en livre
Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l'hôtel de ville Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 15:30:00
2026-06-17
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Plancher-les-Mines propose une animation Partir en livre , mercredi 17 juin de 14h à 15h30, animé par Christine Valot du Jardin des Mots. Animation suivie d’un goûter.
Gratuit Tout public
Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .
Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75 bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr
