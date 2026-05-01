Atelier Patchwork Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord

Beaumontois en Périgord

Atelier Patchwork Dordogne

M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Atelier patchwork en Dordogne accessible à tous.

Découverte des techniques d’assemblage textile piécé, appliqué, log cabin.

Création progressive d’un ouvrage dans un petit groupe (5 personnes maximum).

Une activité créative à découvrir pendant votre séjour en Dordogne.

Atelier de 2h, sur réservation .

M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 20 15 mpapillonne@gmail.com

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English : Atelier Patchwork Dordogne

L’événement Atelier Patchwork Dordogne Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides