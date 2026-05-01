Atelier Patchwork Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord
Atelier Patchwork Dordogne M. Papillonne Beaumontois en Périgord jeudi 14 mai 2026.
Beaumontois en Périgord
Atelier Patchwork Dordogne
M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Atelier patchwork en Dordogne accessible à tous.
Découverte des techniques d’assemblage textile piécé, appliqué, log cabin.
Création progressive d’un ouvrage dans un petit groupe (5 personnes maximum).
Une activité créative à découvrir pendant votre séjour en Dordogne.
Atelier de 2h, sur réservation .
M. Papillonne 2428 Route de Larocal Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 20 15 mpapillonne@gmail.com
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English : Atelier Patchwork Dordogne
L’événement Atelier Patchwork Dordogne Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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