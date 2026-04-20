Beaumontois en Périgord

Concours de pétanque

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de pétanque uniquement pour licenciés en doublette montée participation + 30 % .

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 33 40

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides