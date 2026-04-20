Concours de pétanque Beaumontois en Périgord
Concours de pétanque Beaumontois en Périgord samedi 27 juin 2026.
Beaumontois en Périgord
Concours de pétanque
Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concours de pétanque uniquement pour licenciés en doublette montée participation + 30 % .
Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 97 33 40
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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