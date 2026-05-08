Exposition photographique Beaumontois en Périgord
Exposition photographique Beaumontois en Périgord samedi 20 juin 2026.
Beaumontois en Périgord
Exposition photographique
Maison de Pays Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux découvrir l’exposition photo pour thème la musique .
Maison de Pays Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 11 31 photoclub.beaumont@gmail.com
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English : Exposition photographique
L’événement Exposition photographique Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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