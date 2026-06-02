Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague
Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague jeudi 9 juillet 2026.
La Hague
Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez vous initier aux différentes techniques du travail du cuir en réalisant un objet personnalisé inspiré de l’artisanat viking ou médiéval. .
Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie
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English : Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir
L’événement Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir La Hague a été mis à jour le 2026-06-02 par Attitude Manche
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