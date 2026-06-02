Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague

La Hague

Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez vous initier aux différentes techniques du travail du cuir en réalisant un objet personnalisé inspiré de l’artisanat viking ou médiéval. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir

L’événement Atelier-patrimoine (6-12 ans) travail du cuir La Hague a été mis à jour le 2026-06-02 par Attitude Manche