Atelier : patrimoine & environnement, Chapelle Saint-Roch, Maury
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Saint-Roch · Maury
Informations pratiques
Atelier : patrimoine & environnement Vendredi 18 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Roch Pyrénées-Orientales
Gratuit. Sur inscription à la mairie 04 68 59 15 24.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Premier chantier Jeunes
Nettoyage des abords de la chapelle Saint-Roch
Proposé par la bibliothèque en présence des élus du conseil municipal.
A partir de 17 h, rendez-vous pour valoriser l’environnement de la chapelle. Une première édition pédagogique qui a pour but l’approche citoyenne du patrimoine maurynat.
A 19h, partage de pizza pour clore l’initiative et envisager de nouveaux projets.
Chapelle Saint-Roch Chemin Saint-Roch, 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 59 15 24 La Chapelle Saint-Roch est un joyau patrimonial maurynat. Edifiée en 1854, restaurée en 1998.
Premier chantier Jeunes
Mairie©Maury
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