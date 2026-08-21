Atelier : patrimoine & environnement, Chapelle Saint-Roch, Maury

Informations pratiques

Atelier : patrimoine & environnement Vendredi 18 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Roch Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur inscription à la mairie 04 68 59 15 24.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Premier chantier Jeunes

Nettoyage des abords de la chapelle Saint-Roch

Proposé par la bibliothèque en présence des élus du conseil municipal.

A partir de 17 h, rendez-vous pour valoriser l’environnement de la chapelle. Une première édition pédagogique qui a pour but l’approche citoyenne du patrimoine maurynat.

A 19h, partage de pizza pour clore l’initiative et envisager de nouveaux projets.

Chapelle Saint-Roch Chemin Saint-Roch, 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 59 15 24 La Chapelle Saint-Roch est un joyau patrimonial maurynat. Edifiée en 1854, restaurée en 1998.

Premier chantier Jeunes

Mairie©Maury