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Atelier : patrimoine & environnement, Chapelle Saint-Roch, Maury

vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Saint-Roch · Maury

Atelier : patrimoine & environnement, Chapelle Saint-Roch, Maury

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Roch
Adresse
Chemin Saint-Roch, 66460 Maury
Ville
66460 Maury
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit. Sur inscription à la mairie 04 68 59 15 24.

Atelier : patrimoine & environnement Vendredi 18 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Roch Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur inscription à la mairie 04 68 59 15 24.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Premier chantier Jeunes

Nettoyage des abords de la chapelle Saint-Roch

Proposé par la bibliothèque en présence des élus du conseil municipal.
A partir de 17 h, rendez-vous pour valoriser l’environnement de la chapelle. Une première édition pédagogique qui a pour but l’approche citoyenne du patrimoine maurynat.
A 19h, partage de pizza pour clore l’initiative et envisager de nouveaux projets.

Chapelle Saint-Roch Chemin Saint-Roch, 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 59 15 24 La Chapelle Saint-Roch est un joyau patrimonial maurynat. Edifiée en 1854, restaurée en 1998.
Premier chantier Jeunes

Mairie©Maury

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