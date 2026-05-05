Atelier pêche & aquaculture, Palais des congrès, Ajaccio (2A), Ajaccio

Atelier pêche & aquaculture Lundi 8 juin, 13h30 Palais des congrès, Ajaccio (2A) Corse-du-Sud

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T13:30:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T13:30:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00

Quels sont les frreins et leviers de la filière pêche et aquaculture pour participer à la souveraineté alimentaire nationale et plus spécifiquement pour la Corse?

Quels sont les projets structurants à concevoir ?

Un atelier participatif organisé par la Direction de la mer et du littoral de la Corse dans le cadre des conférences pour la souveraineté alimentaire.

Palais des congrès, Ajaccio (2A) palais des congrès, 20000 Ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://corse.chambres-agriculture.fr/infurmassi/economie-des-filieres-agricoles-corses/prospectives-agricoles/inscriptions-conferences-ateliers-de-la-souverainete-alimentaire-en-corse »}]

Quel développement pour les filières pêche et aquaculture en Corse souveraineté alimentaire