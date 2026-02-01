Motocross à Porto-Vecchio 1ère manche du Championnat de Corse 2026 Porto-Vecchio
Motocross à Porto-Vecchio 1ère manche du Championnat de Corse 2026 Route de Bonifacio Porto-Vecchio Corse-du-Sud Samedi 2026-02-28 2026-02-28
Retraite Renaissance yoga, bien-être et nature à l’Hôtel San Giovanni SAN GIOVANNI ROUTE D'ARCA Porto-Vecchio Corse-du-Sud 2026-03-20 2026-03-20
Retraite yoga de printemps au Hameau de Petripini 126 Strada a Cappedda Santa Ursula Sotta Corse-du-Sud 2026-04-23 2026-04-23
Parcours A Marina Quai Syracuse 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Cette balade au fil de l’eau, emprunte les quais depuis le port de plaisance jusqu'au port de commerce et vous mène jusqu'à l'embouchure du Stabiacciu. Pour démarrer, rendez-vous à la gare routière.
Parcours A Citadedda Quai Syracuse 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Rendez-vous dans la haute-ville de Portivechju pour une incursion dans le cœur de ville des Porto-Vecchiais ! Nous vous attendons sur l’esplanade de l’Espace Jean-Paul De Rocca Serra, à quelques mètres de l’Office de Tourisme.
Le sentier du littoral de Tamaricciu Tamaricciu 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Situé au nord de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, Tamaricciu est, par la beauté et la diversité de ses milieux naturels, un site emblématique.
Le Sentier des Tafoni Cartalavonu 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Randonnée au cœur d’un patrimoine de caractère, où les roches imposantes parsèment la majestueuse forêt d'u Spidali, nid douillet d’une biodiversité endémique unique.
Le sentier Cala d'I Pini Tamaricciu Plage I Pini 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Cette balade vous invite à longer les plages de Palumbaghja où votre regard sera attiré par cette beauté plurielle. Arrivé au bout de l’étendue, à la Punta Columbara, une petite boucle aménagée par le Conservatoire du Littoral vous attend.
