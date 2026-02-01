Parcours A Citadedda Quai Syracuse 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse Rendez-vous dans la haute-ville de Portivechju pour une incursion dans le cœur de ville des Porto-Vecchiais ! Nous vous attendons sur l’esplanade de l’Espace Jean-Paul De Rocca Serra, à quelques mètres de l’Office de Tourisme.