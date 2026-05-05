Chasse au Trésor, Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce, Ciamannacce

Chasse au Trésor Samedi 27 juin, 14h00 Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce Corse-du-Sud

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

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Une chasse au trésor à Ciamannacce, au cœur du Haut-Taravo, entre vieilles pierres de granit, fontaines, forêts de châtaigniers et histoire du village.