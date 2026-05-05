Foire artisanale de Ciamannacce, Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce, Ciamannacce

Foire artisanale de Ciamannacce Dimanche 28 juin, 10h00 Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce Corse-du-Sud

Sur inscription / Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

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Pour cette 2ème édition, notre foire représente une occasion privilégiée pour les artisans et les créateurs de notre vallée du Taravo de montrer leurs talents foire artisans

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