Foire artisanale de Ciamannacce, Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce, Ciamannacce
Foire artisanale de Ciamannacce, Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce, Ciamannacce dimanche 28 juin 2026.
Foire artisanale de Ciamannacce Dimanche 28 juin, 10h00 Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce Corse-du-Sud
Sur inscription / Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Salle Polyvalente I CAMPORI 20134 Ciamannacce 20134 Ciamannacce 20134 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « phone », « value »: « 0685763855 »}, {« type »: « email », « value »: « cdfciamannacce@gmail.com »}]
Pour cette 2ème édition, notre foire représente une occasion privilégiée pour les artisans et les créateurs de notre vallée du Taravo de montrer leurs talents foire artisans
dr