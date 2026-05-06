Bonifacio

Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026

Plage de Balistra Bonifacio Corse-du-Sud

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le Bonifacio Wingfoil Freestyle débarque à Balistra les 6 et 7 juin 2026. Les meilleurs riders s’affrontent dans une étape spectaculaire du championnat de France. Figures, vitesse et sensations fortes au rendez-vous !

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Plage de Balistra Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse

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English :

The Bonifacio Wingfoil Freestyle comes to Balistra on June 6 and 7, 2026. The best riders compete in a spectacular stage of the French championship. Figures, speed and thrills await you!

L’événement Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026 Bonifacio a été mis à jour le 2026-05-06 par Porto Vecchio Tourisme