Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026 Bonifacio
Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026 Bonifacio samedi 6 juin 2026.
Bonifacio
Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026
Plage de Balistra Bonifacio Corse-du-Sud
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le Bonifacio Wingfoil Freestyle débarque à Balistra les 6 et 7 juin 2026. Les meilleurs riders s’affrontent dans une étape spectaculaire du championnat de France. Figures, vitesse et sensations fortes au rendez-vous !
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Plage de Balistra Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse
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English :
The Bonifacio Wingfoil Freestyle comes to Balistra on June 6 and 7, 2026. The best riders compete in a spectacular stage of the French championship. Figures, speed and thrills await you!
L’événement Bonifacio Wingfoil Freestyle 2026 Bonifacio a été mis à jour le 2026-05-06 par Porto Vecchio Tourisme