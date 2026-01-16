L’Aria Marina spassighjata, scontri è spartera ! Porto-Vecchio
L’Aria Marina spassighjata, scontri è spartera !
Quai Pascale Paoli Porto-Vecchio Corse-du-Sud
Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-08-27 00:00:00
2026-07-02
l’Aria Marina un lieu éphémère où les acteurs du territoire, les artisans, les producteurs et les artistes sont mis à l’honneur.
Quai Pascale Paoli Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse
English :
aria Marina: an ephemeral place where local players, craftsmen, producers and artists are showcased.
