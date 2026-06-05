Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux Rue du Stade Saint-Perreux
Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux Rue du Stade Saint-Perreux vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Perreux
Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux
Rue du Stade Cale de mise à l’eau Saint-Perreux Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon
L’AAPPMA propose un atelier initiation pêche à Saint-Perreux !
A l’occasion, un Pass Pêche sera distribué, valable uniquement la journée.
L’atelier commencera avec l’explication des réglementations à respecter ainsi que la présentation des différentes pratiques de pêche. Puis un gilet de sauvetage sera distribué à chacun pour entamer la session pêche.
Tous les équipements nécessaires sont pris en charge par l’APPMA (canne à pêche, plomb, appâts, etc.). Cependant, il faut adopter une tenue adéquate !
Les personnes à mobilité réduite, peuvent participer à l’atelier et découvrir les différentes pratiques de la pêche.
Paiement sur place en espèces. 2 € adultes 1€ enfant .
Rue du Stade Cale de mise à l’eau Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 06 04
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English :
L’événement Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux Saint-Perreux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON