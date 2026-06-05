Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux Rue du Stade Saint-Perreux vendredi 31 juillet 2026.

Saint-Perreux

Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux

Rue du Stade Cale de mise à l’eau Saint-Perreux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

L’AAPPMA propose un atelier initiation pêche à Saint-Perreux !

A l’occasion, un Pass Pêche sera distribué, valable uniquement la journée.

L’atelier commencera avec l’explication des réglementations à respecter ainsi que la présentation des différentes pratiques de pêche. Puis un gilet de sauvetage sera distribué à chacun pour entamer la session pêche.

Tous les équipements nécessaires sont pris en charge par l’APPMA (canne à pêche, plomb, appâts, etc.). Cependant, il faut adopter une tenue adéquate !

Les personnes à mobilité réduite, peuvent participer à l’atelier et découvrir les différentes pratiques de la pêche.

Paiement sur place en espèces. 2 € adultes 1€ enfant .

Rue du Stade Cale de mise à l’eau Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 06 04

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English :

L’événement Atelier Pêche avec l’AAPPMA à Saint Perreux Saint-Perreux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON