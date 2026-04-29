Sonac

Atelier pêche enfant à Sonac

Plan d’eau de Mr Calmont Sonac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle sur le plan d'eau de Mr Calmont

Animation organisée par l'Office de Tourisme du Grand Figeac, bureau de Lacapelle-Marival en collaboration avec la Fédération Départementale de Pêche et l'AAPPMA de Lacapelle sur le plan d'eau de Mr Calmont. (7/12 ans) RV 9h parking de co-voiturage du village "Le Bourg" (en face de l'église) Départ impératif 9h15

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Plan d’eau de Mr Calmont Sonac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11

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English :

Animation organized by the Office de Tourisme du Grand Figeac, Lacapelle-Marival office in collaboration with the Fédération Départementale de Pêche and the AAPPMA of Lacapelle on the Mr Calmont lake

L’événement Atelier pêche enfant à Sonac Sonac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Lacapelle Marival