Atelier pédagogique Pétrissage à la main de pain de campagne, Moulin Pinget, Margencel

Atelier pédagogique Pétrissage à la main de pain de campagne Samedi 27 juin, 14h00 Moulin Pinget Haute-Savoie

Entrée libre, places limitées, tablier nécessaire, inscription par mail préférable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

L’association du patrimoine de Margencel s’engage depuis plusieurs années pour la valorisation et la transmission du patrimoine communal, notamment à travers la restauration et l’animation du moulin Pinget et de son four à bois attenant, véritables témoins de l’histoire locale. Ces lieux, chargés de mémoire, sont au cœur de notre action pour faire vivre les savoir-faire traditionnels et renforcer le lien social autour de projets concrets et fédérateurs.

Dans ce cadre, nous proposons aux élèves de CE2 et CM1 de l’école primaire de Margencel des ateliers de pétrissage manuel de pain de campagne. Encadrés par des bénévoles passionnés, les enfants découvrent les gestes ancestraux de la boulangerie : pétrissage du pain au levain naturel, utilisation de farines locales, et compréhension des étapes de fermentation. Le lendemain, les pains sont cuits dans le four à bois du moulin, offrant aux enfants la fierté de déguster le fruit de leur travail, tout en apprenant l’importance de la patience et du partage.

N’oubliez pas votre tablier pour participer dans les meilleures conditions !

Au-delà de ces ateliers pédagogiques, l’association organise plusieurs ventes de pains au cours de l’année. Ces ventes, ouvertes à tous, permettent de soutenir les actions de l’association et de participer à la vie locale. Une partie des recettes est régulièrement reversée à d’autres événements caritatifs organisés sur la commune de Margencel, renforçant ainsi la solidarité et l’entraide au sein de notre village.

Moulin Pinget moulin pinget Margencel 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.traditions.margencel@gmail.com »}]

Venez découvrir l’art du pain de campagne avec l’association du patrimoine ! Pétrissez votre pain au levain et savourez le cuit au feu de bois le lendemain. Une expérience conviviale pour tous. pains au levain atelier boulangerie.

Association du patrimoine Margencel