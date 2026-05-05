Démonstration savoir faire rural autour du bois et atelier enfants, Moulin Pinget, Margencel

Démonstration savoir faire rural autour du bois et atelier enfants Dimanche 28 juin, 10h00 Moulin Pinget Haute-Savoie

Atelier enfants payant, démonstrations savoir faire gratuite, restauration sur réservation préférable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers du bois au Moulin Pinget !

Pour les enfants :

L’association Les Bambins du Bois proposera un atelier payant d’initiation au maniement de la scie à ruban, spécialement adapté aux plus jeunes pour découvrir la menuiserie en toute sécurité.

Démonstrations pour tous :

Yscie, menuisier local, présentera sa scie mobile et son utilisation pour la valorisation des arbres de notre région.

Les membres de l’association feront fonctionner la scierie historique du site, actionnée par la roue à eau récemment restaurée grâce à l’engagement conjoint de l’Association du Patrimoine et de la commune de Margencel.

Démonstrations pratiques : taille de billons, alignement de faux et techniques de fauchage, pour redécouvrir les gestes d’autrefois.

Visites guidées du moulin et de ses annexes, avec des explications pédagogiques pour comprendre l’histoire et le fonctionnement des lieux.

Restauration et buvette sur place pour une pause gourmande et conviviale.

Une journée pour apprendre, partager et célébrer le savoir-faire bois, hier et aujourd’hui !

Moulin Pinget moulin pinget Margencel 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.traditions.margencel@gmail.com »}]

Démonstrations de savoir-faire traditionnels et modernes, et atelier d’initiation à la menuiserie pour les enfants. Visite guidé du moulin et de ses annexes pour explorer l’histoire des lieux. Ateliers bois Margencel Visite guidée moulin à eau Margencel

Association du patrimoine Margencel