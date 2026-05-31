Atelier peinture à l’encaustique au café des enfants À L’Arbord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

Atelier peinture à l’encaustique au café des enfants À L’Arbord’âge Samedi 27 juin, 15h00 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

Gratuit pour les adhérents à l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Une technique au fer à repasser pour faire de la peinture abstraite avec notre duo de bénévoles de choc : Florence et Fabienne. Tu pourras repartir avec ta petite carte postale ou tes œuvres à accrocher partout chez toi.

Atelier gratuit pour les adhérent.e.s. L’adhésion est à prix libre et permet de participer à tous les ateliers de notre association pendant l’année !

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240487146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/ »}]

La peinture à l’encaustique : de la cire colorée, un fer à repasser et c’est parti ! peinture fer à repasser