Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer
Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
Atelier peinture acrylique
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier peinture acrylique à partir de 7 ans, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. Réservation obligatoire. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Atelier peinture acrylique
L’événement Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme
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