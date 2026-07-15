Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Concert Paulo & Ragaa

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert Paulo & Ragaa (rock) à 20h au restaurant La Mer ô Vent à Hauteville-sur-Mer. .

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 76 41 84

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English : Concert Paulo & Ragaa

L’événement Concert Paulo & Ragaa Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme