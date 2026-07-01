Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Ciné-famille La mer en famille

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Ciné-famille La mer en famille au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-famille La mer en famille

L’événement Ciné-famille La mer en famille Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme