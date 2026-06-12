Hauteville-sur-Mer

Atelier peinture acrylique

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier peinture acrylique à partir de 7 ans, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. Réservation obligatoire. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Atelier peinture acrylique

L’événement Atelier peinture acrylique Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme