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AGENDA · Plérin

Atelier peinture Arbristoires Médiathèque LE CAP Plérin

mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque LE CAP · Plérin

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque LE CAP
Adresse
6 Rue de la Croix
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

Atelier peinture Arbristoires

Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Atelier peinture Arbristoires . Avec Izou. Tout public dès 8 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 65 55 

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English :

L’événement Atelier peinture Arbristoires Plérin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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