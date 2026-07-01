AGENDA · Plérin
Atelier peinture Arbristoires Médiathèque LE CAP Plérin
mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque LE CAP · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Atelier peinture Arbristoires
Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier peinture Arbristoires . Avec Izou. Tout public dès 8 ans. Sur inscription. .
Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 65 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier peinture Arbristoires Plérin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)
- Visite Guidée Coeur Historique de Saint-Brieuc Office de Tourisme Plérin 8 juillet 2026
- Armor Camerata fait son cinéma Concerts de stage Eglise Saint-Pierre Plérin 10 juillet 2026
- Armor Camerata fait son cinéma Concert de stage Plérin 11 juillet 2026
- Festivités du 13 Juillet 2026 Rue Duquesne Plérin 13 juillet 2026
- Visite guidée Escale au Port du Légué En face du bar Les Mouettes Plérin 17 juillet 2026