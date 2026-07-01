Atelier peinture Arbristoires Médiathèque LE CAP Plérin

Informations pratiques

Plérin

Atelier peinture Arbristoires

Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Atelier peinture Arbristoires . Avec Izou. Tout public dès 8 ans. Sur inscription. .

Médiathèque LE CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 65 55

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English :

L’événement Atelier peinture Arbristoires Plérin a été mis à jour le 2026-06-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme