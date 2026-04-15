Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin
mardi 18 août 2026 · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Animation Longe-Côte aux Rosaires
Esplanade des Rosaires Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 13:45:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Nelly vous propose une session de longe-côte suivie d’un petit goûter. L’occasion aussi de s’exercer au cri du Goéland !
Chacun apporte son matériel et son goûter.
À partir de 14 ans. Sur inscription jusqu’au 14 août. .
Esplanade des Rosaires Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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