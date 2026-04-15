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AGENDA · Plérin

Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin

mardi 18 août 2026 · Plérin

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
13:45:00
Adresse
Esplanade des Rosaires
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

Animation Longe-Côte aux Rosaires

Esplanade des Rosaires Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 13:45:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Nelly vous propose une session de longe-côte suivie d’un petit goûter. L’occasion aussi de s’exercer au cri du Goéland !
Chacun apporte son matériel et son goûter.
À partir de 14 ans. Sur inscription jusqu’au 14 août.   .

Esplanade des Rosaires Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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