Informations pratiques

Plérin

Animation Longe-Côte aux Rosaires

Esplanade des Rosaires Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 13:45:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Nelly vous propose une session de longe-côte suivie d’un petit goûter. L’occasion aussi de s’exercer au cri du Goéland !

Chacun apporte son matériel et son goûter.

À partir de 14 ans. Sur inscription jusqu’au 14 août. .

Esplanade des Rosaires Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme