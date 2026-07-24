Carnets de voyage Les Rosaires Plérin
lundi 10 août 2026 · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Carnets de voyage Les Rosaires
Esplanade des Rosaires Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
À Plérin, plage de Tournemine, au Légué et à Langueux-Boutdeville, nous remplirons ensemble un carnet en alternant croquis et courts textes. L’objectif n’est pas de savoir parfaitement dessiner ou écrire, mais de porter un regard différent sur les lieux traversés et de repartir avec un souvenir personnel et authentique.
Pour ralentir.
Pour découvrir autrement les paysages de la baie de Saint-Brieuc.
Pour partager un moment créatif en famille ou entre amis.
Et surtout pour repartir avec un carnet unique, rempli de vos propres souvenirs.
Ce qui vous attend
Un petit groupe (4 à 10 participant-e-s)
Tout le matériel fourni
Des propositions simples et accessibles
De petites marches (2 km maximum)
Des pauses régulières pour observer et créer
Débutant-e-s bienvenu-e-s .
Esplanade des Rosaires Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81
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English :
L’événement Carnets de voyage Les Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-07-24 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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