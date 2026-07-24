Informations pratiques

Plérin

Carnets de voyage Les Rosaires

Esplanade des Rosaires Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-10

À Plérin, plage de Tournemine, au Légué et à Langueux-Boutdeville, nous remplirons ensemble un carnet en alternant croquis et courts textes. L’objectif n’est pas de savoir parfaitement dessiner ou écrire, mais de porter un regard différent sur les lieux traversés et de repartir avec un souvenir personnel et authentique.

Pour ralentir.

Pour découvrir autrement les paysages de la baie de Saint-Brieuc.

Pour partager un moment créatif en famille ou entre amis.

Et surtout pour repartir avec un carnet unique, rempli de vos propres souvenirs.

Ce qui vous attend

Un petit groupe (4 à 10 participant-e-s)

Tout le matériel fourni

Des propositions simples et accessibles

De petites marches (2 km maximum)

Des pauses régulières pour observer et créer

Débutant-e-s bienvenu-e-s .

Esplanade des Rosaires Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81

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English :

L’événement Carnets de voyage Les Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-07-24 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme