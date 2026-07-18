Session de musique irlandaise Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin
jeudi 20 août 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Session de musique irlandaise Mar’Mousse
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Viens jouer quelques airs, te greffer aux habitués de la session irlandaise, avec tes instrus !
Ou simplement écouter !
Deus da seniñ un nebeut tonioù sonerezh iwerzhonat gant da vinviji !
Pe da gaout plijadur o selaou ar sonerien ! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Session de musique irlandaise Mar’Mousse Plérin a été mis à jour le 2026-07-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)
- Carnets de voyage Les Rosaires Plérin 10 août 2026
- Animation Longe-Côte aux Rosaires Plérin 18 août 2026