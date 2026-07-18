Session de musique irlandaise Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin

Informations pratiques

Plérin

Session de musique irlandaise Mar’Mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Viens jouer quelques airs, te greffer aux habitués de la session irlandaise, avec tes instrus !

Ou simplement écouter !

Deus da seniñ un nebeut tonioù sonerezh iwerzhonat gant da vinviji !

Pe da gaout plijadur o selaou ar sonerien ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

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English :

L’événement Session de musique irlandaise Mar’Mousse Plérin a été mis à jour le 2026-07-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme