Session de musique bretonne Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin
vendredi 4 septembre 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Session de musique bretonne Mar’Mousse
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-10-09 2026-11-06 2026-12-04
Viens jouer quelques airs de musique bretonne.
On commence en douceur à 20h pour les nouveaux.
21h la session est lancée !
Et ceux qui le souhaitent peuvent danser !
Deus da seniñ un nebeut tonioù breizhat.
Kroget vo goutadik da 8e evit ar sonerien nevez.
Lañset vo aer prantad sonerezh brezhat da 9e !
Ha ma fell deoc’h dañsal e vez posupl ivez ! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
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English :
L’événement Session de musique bretonne Mar’Mousse Plérin a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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