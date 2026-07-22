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AGENDA · Plérin

Session de musique bretonne Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin

vendredi 4 septembre 2026 · Mar'mousse Kav, Bar & Resto · Plérin

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Mar'mousse Kav, Bar & Resto
Adresse
25 Rue Adolphe Le Bail
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

Session de musique bretonne Mar’Mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :
2026-09-04 2026-10-09 2026-11-06 2026-12-04

Viens jouer quelques airs de musique bretonne.

On commence en douceur à 20h pour les nouveaux.

21h la session est lancée !

Et ceux qui le souhaitent peuvent danser !

Deus da seniñ un nebeut tonioù breizhat.
Kroget vo goutadik da 8e evit ar sonerien nevez.
Lañset vo aer prantad sonerezh brezhat da 9e !
Ha ma fell deoc’h dañsal e vez posupl ivez !   .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57 

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English :

L’événement Session de musique bretonne Mar’Mousse Plérin a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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