Is-sur-Tille

Atelier peinture Art & Café

Place de la République Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27

Lors de son exposition à l’Office de tourisme, Gérard Romero propose deux ateliers peinture au café, les mercredis 20 et 27 mai 2026, de 10h à 12h.

Thème Proportions, adaptation, astuces peinture au café

Fournitures à prévoir

– 1 toile coton sur châssis (dimensions suivant sujet à faire)

– Pinceaux si possible aquarelle (fin, moyen, gros, tous types)

– Récipients (plusieurs gobelets et 1 plus gros pour l’eau

– Eponge simple

– Sopalin

– Cotons tige

– 1 Bouteille d’eau

– 2 photocopies du sujet à peindre + support numérique

– Double décimètre, calculatrice (téléphone ok)

Informations et réservation au 03 80 95 24 03 .

Place de la République Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr

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English : Atelier peinture Art & Café

L’événement Atelier peinture Art & Café Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-05-05 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon