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Atelier peinture Art & Café Place de la République Is-sur-Tille

Atelier peinture Art & Café Place de la République Is-sur-Tille

Atelier peinture Art & Café Place de la République Is-sur-Tille mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Office de tourisme des vallées de la Tille et de l'Ignon

Ville : 21120 Is-sur-Tille

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Is-sur-Tille

Atelier peinture Art & Café

Place de la République Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27

Lors de son exposition à l’Office de tourisme, Gérard Romero propose deux ateliers peinture au café, les mercredis 20 et 27 mai 2026, de 10h à 12h.
Thème Proportions, adaptation, astuces peinture au café
Fournitures à prévoir
– 1 toile coton sur châssis (dimensions suivant sujet à faire)
– Pinceaux si possible aquarelle (fin, moyen, gros, tous types)
– Récipients (plusieurs gobelets et 1 plus gros pour l’eau
– Eponge simple
– Sopalin
– Cotons tige
– 1 Bouteille d’eau
– 2 photocopies du sujet à peindre + support numérique
– Double décimètre, calculatrice (téléphone ok)
Informations et réservation au 03 80 95 24 03   .

Place de la République Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03  covati.tourisme@covati.fr

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English : Atelier peinture Art & Café

L’événement Atelier peinture Art & Café Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-05-05 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon

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