Is-sur-Tille

Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK

Salle des Capucins Rue des Capucins Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Spectacle de fin d’année par l’association Dance Groove Bodycheck 27 juin à 15h30 et 20h et le 28 juin à 15h30. .

Salle des Capucins Rue des Capucins Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK

L’événement Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-05-07 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon