Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK Salle des Capucins Is-sur-Tille
Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK Salle des Capucins Is-sur-Tille samedi 27 juin 2026.
Is-sur-Tille
Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK
Salle des Capucins Rue des Capucins Is-sur-Tille Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Spectacle de fin d’année par l’association Dance Groove Bodycheck 27 juin à 15h30 et 20h et le 28 juin à 15h30. .
Salle des Capucins Rue des Capucins Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK
L’événement Spectacle de danse GAME par l’association DANCE GROOVE BODYCHECK Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-05-07 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon
À voir aussi à Is-sur-Tille (Côte-d'Or)
- 1er Bal Country Salle des Capucins Is-sur-Tille 30 mai 2026
- Exposition d’aquarelles et dessins Emmanuelle Boyer Place de la République Is-sur-Tille 2 juin 2026
- Visite commentée l’orgue de l’église d’Is-sur-Tille Is-sur-Tille 29 juin 2026
- Exposition d’aquarelles Sérafine Demarchi Place de la République Is-sur-Tille 1 juillet 2026
- Initiation au jeu de quilles Bowling classic chemin du milieu Is-sur-Tille 8 juillet 2026