Initiation au jeu de quilles Bowling classic chemin du milieu Is-sur-Tille

Initiation au jeu de quilles Bowling classic

chemin du milieu Quillier d’Is-sur-Tille Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

La Covati et le Réveil Section Quilles d’Is-sur-Tille proposent une initiation du jeu de quilles, aussi appelée bowling classic, les mercredis après-midi des vacances scolaires d’été, dès 14h30.

Se munir de chaussures de sport en salle.

Places limitées inscription obligatoire au 03 80 95 24 03

Délai de réservation minimum le samedi précédent la séance concernée. .

chemin du milieu Quillier d’Is-sur-Tille Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr

