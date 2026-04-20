Atelier peinture Cale sèche Micro Folie Scaër

Scaër

Atelier peinture Cale sèche

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Atelier de peinture décalé et ludique à l’aide de pistolets à eau !

Sur inscription à partir de 6 ans .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier peinture Cale sèche Scaër a été mis à jour le 2026-05-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS