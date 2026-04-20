Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier peinture Cale sèche Micro Folie Scaër

Atelier peinture Cale sèche Micro Folie Scaër vendredi 7 août 2026.

Lieu : Micro Folie

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Scaër

Atelier peinture Cale sèche

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Atelier de peinture décalé et ludique à l’aide de pistolets à eau !
Sur inscription à partir de 6 ans   .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier peinture Cale sèche Scaër a été mis à jour le 2026-05-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Scaër (Finistère)