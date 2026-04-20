Atelier peinture Cale sèche Micro Folie Scaër
Atelier peinture Cale sèche Micro Folie Scaër vendredi 7 août 2026.
Scaër
Atelier peinture Cale sèche
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Atelier de peinture décalé et ludique à l’aide de pistolets à eau !
Sur inscription à partir de 6 ans .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier peinture Cale sèche Scaër a été mis à jour le 2026-05-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Scaër (Finistère)
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 27 mai 2026
- Guinguette de Saint-Jean Parking de la chapelle Saint-Jean Scaër 30 mai 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër 30 mai 2026
- Café vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër 1 juin 2026
- Spectacle La plume est dans le bain Médiathèque l’Uni’Vert Scaër 3 juin 2026