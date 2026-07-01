Informations pratiques

Gonneville-sur-Honfleur

Atelier peinture en plein air avec Josépha Poulain

Domaine de la Pommeraie Gonneville-sur-Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le jeudi 23 Juillet, de 10h30 à16h, le Domaine de la Pommeraie avec l’artiste Trouvillaise Josépha Poulain vous accueillent pour un atelier peinture en plein air, à l’ombre des pommiers.

Le jeudi 23 Juillet, de 10h30 à16h, le Domaine de la Pommeraie avec l’artiste Trouvillaise Josépha Poulain vous accueillent pour un atelier peinture en plein air, à l’ombre des pommiers.

Le Domaine de la Pommeraie, distillerie de Calvados et de Pommeau à deux pas de Honfleur vous propose une pause créative au cœur des vergers Normands. Que vous soyez débutant ou passionné, Josépha vous guidera pas à pas dans une ambiance conviviale et bienveillante.

L’atelier est ouvert à tous, quelque soit votre niveau. Le tarif est de 45€ par personne et comprend le matériel.

Le midi, une pause sera prévue et vous pourrez pique-niquer sur place (pique-nique non inclus).

Parking gratuit sur place. .

Domaine de la Pommeraie Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 22 64 38 53 poulain.artwork@gmail.com

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English : Atelier peinture en plein air avec Josépha Poulain

On Thursday 23 July, from 10.30 am to 4 pm, the Domaine de la Pommeraie, together with Trouville-based artist Josépha Poulain, invites you to an open-air painting workshop, in the shade of the apple trees.

L’événement Atelier peinture en plein air avec Josépha Poulain Gonneville-sur-Honfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Honfleur-Beuzeville