Informations pratiques

Clérey

Atelier peinture en plein air // L’Art est dans le pré

Parc de la Mairie Clérey Aube

Tarif : 19 – 19 – 19 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Animé par Victor Baroni, artiste peintre, cet atelier invite les participants à créer leur propre toile en s’inspirant d’une œuvre éphémère installée sur le site. Accessible à tous, il ne nécessite aucun prérequis et propose une approche simple, guidée et conviviale de la peinture.



Pendant 2 heures, de 15h à 17h, les participants sont accompagnés pas à pas, dans un cadre naturel propice à la créativité. Le matériel est entièrement fourni et chacun repart avec sa réalisation.



Cet atelier s’inscrit comme une expérience immersive, permettant au public de vivre l’art autrement, en lien direct avec les œuvres et le paysage environnant. .

Parc de la Mairie Clérey 10390 Aube Grand Est

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English :

L’événement Atelier peinture en plein air // L’Art est dans le pré Clérey a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne